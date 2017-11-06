Сын главы компании "Нургюн Моторс" в нетрезвом состоянии оскорбил и ударил сотрудника ДПС - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 6 ноября REPORT.AZ/ На территории Насиминского района Баку в ходе рейда произошел инцидент между сотрудниками ДПС и хозяином иномарки.

Как сообщает Report, на улице Рашида Бехбудова пассажир автомобиля марки Infinity с государственным номерным знаком “90-AN-949” Нурхан Нуру оглу Алиев оскорбил сотрудников ДПС, которые параллельно двигались по этой дороге.

Заподозрив водителя в нетрезвом состоянии, сотрудники ДПС отдали приказ остановится, однако водитель иномарки лишь только со второго раза подчинился приказу сотрудников ДПС. После этого Нурхан Алиев, выйдя из машины нанес удар по лицу младшего сержанта Санана Ализаде. Далее пассажир и водитель оскорбили другого сотрудника ДПС, после чего на место были вызваны сотрудники пост-патрульной службы.

В ходе проверки было выявлено, что автомобиль принадлежит группе компаний «Нургюн Моторс», а у водителя и пассажира не было прав для управления автомобилем в соответствии с законодательством. Оба дебошира за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов были доставлены в 22 полицейское отделение Управления полиции Насиминского района.

После этого пассажир Н. Алиев для определения степени опьянения был отправлен в медпункт при Республиканском наркологическом центре. В результате было выявлено, что он находится в нетрезвом состоянии.

Автомобиль был помещен на штрафную площадку. Нурхан Алиев был привлечен к административной ответственности.