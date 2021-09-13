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Сын главы ИВ уволен из органов внутренних дел

Сын главы ИВ уволен из органов внутренних дел Сын главы исполнительной власти Агджабединского района Рафиля Гусейнова, капитан полиции Шахрияр Гусейнов, отстранен от работы в органах внутренних дел.
Происшествия
13 сентября 2021 г. 12:04
Сын главы ИВ уволен из органов внутренних дел

Сын главы исполнительной власти Агджабединского района Рафиля Гусейнова, капитан полиции Шахрияр Гусейнов, отстранен от работы в органах внутренних дел.

Об этом Report заявил начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что Ш. Гусейнов ушел с работы по собственному желанию.

Отметим, что ранее он являлся сотрудником Ясамальского районного управления полиции. В прошлом году распространились кадры, на которых он применял физическое давление на граждан в период жесткого карантинного режима. После этого Ш.Гусейнов был освобожден от должности в Ясамальском РУП и назначен старшим оперуполномоченным в 30-й отдел полиции Сураханского РУП.

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Версия на азербайджанском языке İcra başçısının polis oğlu daxili işlər orqanlarından xaric olunub

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