Сын главы ИВ уволен из органов внутренних дел

Сын главы исполнительной власти Агджабединского района Рафиля Гусейнова, капитан полиции Шахрияр Гусейнов, отстранен от работы в органах внутренних дел.

Сын главы исполнительной власти Агджабединского района Рафиля Гусейнова, капитан полиции Шахрияр Гусейнов, отстранен от работы в органах внутренних дел.

Об этом Report заявил начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что Ш. Гусейнов ушел с работы по собственному желанию.

Отметим, что ранее он являлся сотрудником Ясамальского районного управления полиции. В прошлом году распространились кадры, на которых он применял физическое давление на граждан в период жесткого карантинного режима. После этого Ш.Гусейнов был освобожден от должности в Ясамальском РУП и назначен старшим оперуполномоченным в 30-й отдел полиции Сураханского РУП.