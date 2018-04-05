Сын генерала Новрузали Оруджева: Все произошло после того, как водитель обругал меня

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде сегодня было продолжено судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Рустама Оруджева, Кянана Велиева и Парвиза Аббасова, обвиняемых в хулиганстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзаева было объявлено, что потерпевший Сянан Самедов не явился на суд.

После было объявлено решение по ходатайству, поднятому на прошлом заседании адвокатом Р.Оруджева Кямандаром Насибовым.

По решению, суд будет проведен с частичным расследованием.

На процессе обвиняемый Р.Оруджев дал показания. Он сообщил, что до инцидента водитель Сянан Самедов обругал его.

Судебный процесс продолжается.

Отметим, что согласно распространенной Генпрокуратурой официальной информации, 3 июля прошлого года житель города Баку Рустам Оруджев, лишенный водительских прав, управляя автомобилем марки BMW с государственным регистрационным знаком 10-OG-300, восемь остановок преследовал маршрутный автобус из-за того, что водитель автобуса Сянан Самедов сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения. Это его действие стало причиной беспокойства граждан и вызвало панику среди людей. Он совершил хулиганские действия на глазах у пассажиров, избив водителя автобуса.

Следует отметить, что Рустам Оруджев еще в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что сбежал с места ДТП со смертельным исходом, а в 2016 году условно-досрочно освобожден. Вышеуказанный случай хулиганства произошел именно в период его пребывания на свободе.

По факту 4 июля 2017 года в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

В отношении Р.Оруджева, обвиняемого по данной статье, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

А в отношении К.Велиева и П.Аббасова избрана мера пресечения - полицейский надзор.

17 января этого года решением Бинагадинского районного суда Рустам Оруджев был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Парвиз Аббасов и Кянан Велиев приговорены к 1 году и 6 месяцам лишения свободы каждый. Они были арестованы в зале суда. Недовольные приговором они подали апелляционную жалобу.

Напомним, что Р.Оруджев является сыном Новрузали Оруджева. Распоряжением президента Ильхама Алиева генерал-майор Н.Оруджев был освобожден от должности заместителя начальника по призыву на действительную военную службу Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.