Сын генерала Новрузали Оруджева отозвал кассационную жалобу

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба на решение суда в отношении обвиняемых в хулиганстве сына генерала Новрузали Оруджева Рустама Оруджева, Кенана Велиева и Пярвиза Аббасова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гюльзар Рзаевой было объявлено, что обвиняемые отозвали кассационную жалобу.

Отметим, что согласно распространенной Генпрокуратурой официальной информации, 3 июля прошлого года житель города Баку Рустам Оруджев, лишенный водительских прав, управляя автомобилем марки BMW с государственным регистрационным знаком 10-OG-300, восемь остановок преследовал маршрутный автобус из-за того, что водитель автобуса Сянан Самедов сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения. Это его действие стало причиной беспокойства граждан и вызвало панику среди людей. Он совершил хулиганские действия на глазах у пассажиров, избив водителя автобуса.