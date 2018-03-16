Сын Галиба Арифа приговорен к 6 годам лишения свободы

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении сына руководителя пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галиба Арифа (Рагимова) Арифа Рагимова 1998 г.р., обвиняемого в совершении в Баку ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова зачитан приговор.

Решением суда Ариф Рагимов был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Напомним, что в своем выступлении прокурор просил 8 лет тюремного заключения для А.Рагимова.

Отметим, что согласно распространенной министерством внутренних дел (МВД) Азербайджана официальной информации, 7 сентября в 16:00 на территории Сабаильского района автомобиль марки Subaru, за рулем которого находился житель столицы Ариф Рагимов, столкнулся с припаркованным на обочине дороги автомобилем Toyota Prado жителя Баку Сеймура Мамедова и, потеряв управление, врезался в автомобиль марки Opel жителя Лерикского района Физули Мамиева.

Ф.Мамиев и его пассажир, земляк Кямал Мамедов погибли на месте ДТП, другие два его пассажира, а также А.Рагимов и его пассажир госпитализированы. После оказания А.Рагимову первой медицинской помощи, его выписали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело и решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что А.Рагимов - сын руководителя пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галиба Арифа (Рагимова). Авария произошла в момент возвращения А.Рагимова из расположенного на побережье центра отдыха. Г.Ариф признан по делу потерпевшим.