​Сын Эльдара Сабироглу вызван в суд

Баку. 4 мая. REPORT. AZ/ Находящийся под домашним арестом бывший следователь Руфат Сафаров вызван в Бинагадинский районный суд.

Как передает Report, об этом сообщил сам Р.Сафаров.

По его словам, ожидается принятие судом решения о продлении сроков предварительного следствия.

Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры, Р.Сафаров недавно был исключен из органов прокуратуры за грубое нарушение ст. 34 закона "О прокуратуре" и ст. 30 и ст. 31 "Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики". В его отношении в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 311.3.2 УК.

В Бинагадинском районном суде в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней.

Напомним, что Р.Сафаров является сыном бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу.