Сын Эльдара Сабироглу освобожден под домашний арест - ФОТО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районном суде состоялся судебный процесс на основании жалобы бывшего следователя Зардабской районной прокуратуры Руфата Сафарова, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщил адвокат Р.Сафарова Бахруз Байрамов.

Адвокат отметил, что суд удовлетворил иск Р.Сафарова об освобождении под домашний арест. Р.Сафаров освобожден под домашний арест.

Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры, Руфат Сафаров недавно был исключен из органов прокуратуры за грубое нарушение ст. 34 закона "О прокуратуре" и ст. 30 и ст. 31 "Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики". В его отношении в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 311.3.2 УК.

В Бинагадинском районном суде в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней.

Напомним, что Р.Сафаров является сыном бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу.