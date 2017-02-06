Сын экс-главы исполнительной власти назначен начальником полиции

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошли новые кадровые назначения.
Как сообщает Report, полковник-лейтенант полиции Фаиг Гусейнов назначен начальником паспортного и регистрационного отдела Сураханского районного управления полиции.
Отметим, что до этого Ф.Гусейнов занимал должность начальника 29-го отделения полиции Ясамальского РУП. Он является сыном экс-главы исполнительной власти Бинагадинского района Гусейна Гусейнова.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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