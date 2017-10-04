Сын депутата Фазаила Ибрагимли на автомобиле сбил студента - ПОДРОБНОСТИ

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Стали известны подробности ДТП в Насиминском районе Баку с участием сына депутата, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, сын депутата, зампредседателя Партии гражданской солидарности (ПГС) Фазаила Ибрагимли Турал Ибрагимли 1987 г.р. на автомобиле марки Jeep Wrangler с государственным регистрационным знаком 90-BJ-555 сбил переходившего дорогу студента Азербайджанского государственного экономического университета Гариба Шакир оглу Нуруллаева 1999 г.р.

В результате инцидента, произошедшего перед зданием медуниверситета, пешеход получил травмы и при помощи водителя он был доставлен в Клинический медицинский центр №1 ("Семашко").

Первоначально врачи больницы состояние пострадавшего оценили как средней тяжести.

Отец пострадавшего студента Шакир Нуруллаев в беседе с сотрудником Report подтвердил, что его сын получил травмы средней тяжести: "Но произошел не инцидент со сбитием пешехода. Сын депутата Фазаила Ибрагимли Турал Ибрагимли помог упавшему и получившему травму моему сыну и доставил его в больницу.".

Депутат Фазаил Ибрагимли заявил Report, что его сын не сбивал пешехода на машине. Он на вопрос "Доставил ли ваш сын Турал Ибрагимли 2 октября пострадавшего студента в больницу, оказав ему помощь?" ответил следующим образом: "Сбить это одно, а оказать помощь другое. Коротко и ясно заявляю, что мой сын не совершал аварии".

Отметим, что Т. Ибрагимли работает в одном из министерств.

Напомним, что во вчерашней новости вместо депутата Фазаила Ибрагимли было написано имя его коллеги Фазаила Агамалы.