Сын депутата Эльмиры Ахундовой вновь дал показания в суде

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Эльнура Ибрагимова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова объявили, что будут допрошены свидетели.

Однако адвокат потерпевшего Фармана Мамедова выразил протест. Он заявил, что в суде достаточно много процессуальных нарушений. По этой причине он выразил протест и потребовал смены судей. Свой протест адвокат представил в суд и в письменной форме.

Судья заявил, что протест написан от имени потерпевшего Ф.Мамедова. Адвокат же подчеркнул, что ходатайство написано от его имени, так как он является представителем Ф.Мамедова.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Затем сын депутата Эльмиры Ахундовой Габиб Ахундов вновь дал показания в качестве потерпевшего лица.

После выступлений на суде объявили перерыв.

Согласно обвинительному акту, Э.Ибрагимов совершил мошенничество на общую сумму около 1 млн манатов, обещав Эльвину Велиеву, Фарману Мамедову, Сахибу Агаеву, Зауру Сафарову, Шахину Магеррамову и другим организовать бизнес.

Кроме того, по уголовному делу проходит потерпевшим сын депутата Эльмиры Ахундовой Габиб Ахундов. Отмечается, что Э.Ибрагимов мошенническим путем присвоил 100 тыс. манатов Г.Ахундова.

По информации СМИ, сын депутата Г.Ахундов и Э.Ибрагимов были друзьями.

После возбуждения уголовного дела Э.Ибрагимов сбежал из страны, позднее был арестован в России.