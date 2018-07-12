Сын депутата Эльмиры Ахундовой дал показания в суде

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Эльнура Ибрагимова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова показания дал потерпевший, сын депутата Эльмиры Ахундовой Габиб Ахундов.

Он сообщил, что подтверждает данные следствию показания. Г.Ахундов сказал, что Э.Ибрагимов под видом создания бизнеса взял у другого потерпевшего Фармана Мамедова 450 тыс. манатов, он сам стал гарантом этой суммы: "Я не осведомлен о 140 тыс. манатов, отданных Ф.Мамедовым Э.Ибрагимову. Эту сумму он дал без меня. Я вернул ему 125 тыс. манатов".

Давшие короткие показания Г.Ахундов подчеркнул, что по состоянию здоровья уедет за границу, где будет прооперирован.

Другой потерпевший Ф.Мамедов заявил, что для создания бизнеса отдал Г.Ахундову в целом 575 тыс. манатов: "Габиб Ахундов позвонил мне и, сказал, что его люди задержали Э.Ибрагимова и доставили в дачный дом в Шувелянах. Он попросил и меня приехать туда. Там Эльнур признался, у кого взял деньги. Днем позже мне позвонила Эльмира Ахундова, сказала, что поговорила с Эльнуром и договорилась с другими людьми. У меня есть аудиозапись этого разговора".

Ф.Мамедов сказал, что требует возмещения ущерба от Г.Ахундова: "В этом деле наряду с Эльнуром виноват и Габиб. Я недоволен следствием. Потому что наряду с Эльнуром Ибрагимовым Габиб Ахундов должен был быть признан обвиняемым. Пока Эльнур Ибрагимов не был арестован, семья Габиба Ахундова опекала его".

По словам потерпевшего, из причиненного ущерба 250 тыс. манатов ему вернула депутат Э.Ахундова.

Очередное заседание суда назначено на 17 июля.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Э.Ибрагимов совершил мошенничество на общую сумму около 1 млн манатов, обещав Эльвину Велиеву, Фарману Мамедову, Сахибу Агаеву, Зауру Сафарову, Шахину Магеррамову и другим организовать бизнес.

Кроме того, по уголовному делу проходит потерпевшим сын депутата Эльмиры Ахундовой Габиб Ахундов. Отмечается, что Э.Ибрагимов мошенническим путем присвоил 100 тыс. манатов Г.Ахундова.

По информации СМИ, сын депутата Г.Ахундов и Э.Ибрагимов были друзьями.

После возбуждения уголовного дела Э.Ибрагимов сбежал из страны, позднее был арестован в России.

Несколько потерпевших по делу отмечают, что передавали деньги не Э.Ибрагимову, а Г.Ахундову.