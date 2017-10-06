Сын Арифа Аскерова дал показания в суде

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в крупном мошенничестве Эмиля Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева в качестве свидетеля показания дал сын бывшего замминистра транспорта Арифа Аскерова Эльнар Аскеров.

Он заявил, что является родственником Э. Гусейнова: "Эмиль - мой двоюродный брат. Хотя мой отец долгое время был руководителем ЗАО "Азербайджанские железные дороги", я не имел никакой связи с данной структурой. Я не согласен со всем, что говорят обо мне в рамках этого дела".

Э. Аскеров сказал, что не имеет никаких связей по бизнесу с признанным в качестве пострадавшего Эмином Мамедовым.

Э. Аскеров также предупредил представителей СМИ: "Я не знаю, есть ли сейчас в зале представители СМИ, или нет. Однако пресса отмечает, что я якобы уклонился от следствия и бежал из страны. Прошу вас, пишите правду. Написанное вами читают наши близкие и члены семьи".

Обвиняемый Э. Гусейнов отметил, что Э. Аскеров лжет, и заявил, что все полученные от пострадавших деньги передавал ему.

Отметим, что воспользовавшись доверием людей, Э. Гусейнов путем мошенничества взял у Турала Гусейнова 382 тыс. долларов, Намика Мехтиева - 80 тыс. манатов, Эмиля Мамедова - 2 млн 500 тыс. долларов и у Марзии Рзаевой - 19,5 тыс. манатов. После жалобы указанных лиц в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело. Согласно материалам уголовного дела, Э. Гусейнов взял у вышеуказанных лиц деньги под предлогом доставки из Грузии изоляционных и других материалов.

Он обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.

Напомним, что Э. Гусейнов является родственником бывшего замминистра транспорта Арифа Аскерова.