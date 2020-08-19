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Report Georgia

Свыше тонны дикорастущей конопли уничтожили полицейские Гусара

Свыше тонны дикорастущей конопли уничтожили полицейские Гусара По факту в районном отделе полиции ведется расследование
Происшествия
19 августа 2020 г. 11:54
Свыше тонны дикорастущей конопли уничтожили полицейские Гусара
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Сотрудники органов внутренних дел продолжают успешные оперативные мероприятия по выявлению дикорастущих наркосодержащих растений.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Шахдагского отделения полиции Гусарского районного отдела полиции (РОП), на территории села Зиндан-Муруг выявлено 722 куста дикорастущей конопли массой 1 тонна 360 кг. Обнаруженные кусты конопли были выдернуты с корнями и сожжены.

По факту в районном отделе полиции ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBir tondan çox narkotik məhv edildi

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