Свыше 900 кг наркотиков изъяли сотрудники Гостаможни Азербайджана

За первые 10 месяцев 2022 года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) изъяли из незаконного оборота около 905 кг наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

За первые 10 месяцев 2022 года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) изъяли из незаконного оборота около 905 кг наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как передает Report со ссылкой на управление прессы и связей с общественностью ГТК, в результате деятельности таможенных органов (в том числе при сотрудничестве с другими правоохранительными органами), за отчетный период выявлено 64 факта незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в объеме 904,611 кг.

Так, 92,6% пришлось на героин и метамфетамин, являющиеся наиболее опасными наркотиками (458,297 кг героина и 379,494 кг метамфетамина). Кроме того, обнаружено и изъято 57,103 кг опиума, 5,98 кг гашиша, более 2,653 кг марихуаны, 260,89 грамма кокаина, 442,904 грамма метадона, более 732 граммов метилендиоксиамфетамина, 254,79 грамма мефедрона, 104,3 грамма MDMA (экстази), 97,28 грамма амфетамина и др.