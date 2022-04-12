МВД: За минувшие сутки задержаны 45 подозреваемых в совершении преступлений

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 55 преступлений.

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 55 преступлений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, раскрыто 3 преступления, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы следствию 73 разыскиваемых лица, в том числе 57 должников.

На дорогах страны произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли, двое пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено 26 фактов, связанных с наркотиками, и 1 факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 45 человек, подозреваемые в совершении преступлений.