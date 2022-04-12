МВД: За минувшие сутки задержаны 45 подозреваемых в совершении преступлений

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 55 преступлений.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно сообщению, раскрыто 3 преступления, совершенных в предыдущие периоды.
Задержаны и переданы следствию 73 разыскиваемых лица, в том числе 57 должников.
На дорогах страны произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли, двое пострадали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено 26 фактов, связанных с наркотиками, и 1 факт незаконного хранения оружия.
Задержаны 45 человек, подозреваемые в совершении преступлений.