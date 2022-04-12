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МВД: За минувшие сутки задержаны 45 подозреваемых в совершении преступлений

МВД: За минувшие сутки задержаны 45 подозреваемых в совершении преступлений Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 55 преступлений.
Происшествия
12 апреля 2022 г. 09:30
МВД: За минувшие сутки задержаны 45 подозреваемых в совершении преступлений

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 55 преступлений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, раскрыто 3 преступления, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы следствию 73 разыскиваемых лица, в том числе 57 должников.

На дорогах страны произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли, двое пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено 26 фактов, связанных с наркотиками, и 1 факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 45 человек, подозреваемые в совершении преступлений.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 45 nəfər saxlanılıb

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