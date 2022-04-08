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Сводка МВД: За минувшие сутки по "горячим следам" раскрыто 98 преступлений

Сводка МВД: За минувшие сутки по "горячим следам" раскрыто 98 преступлений Сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыто 98 преступлений, 55 разыскиваемых лиц, в том числе 43 должника, задержаны и переданы следствию.
Происшествия
8 апреля 2022 г. 09:37
Сводка МВД: За минувшие сутки по горячим следам раскрыто 98 преступлений

Сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыто 98 преступлений, 55 разыскиваемых лиц, в том числе 43 должника, задержаны и переданы следствию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, раскрыто 13 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

На дорогах страны произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли, шестеро пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено 65 фактов, связанных с наркотиками, и 5 фактов незаконного хранения оружия.

Задержаны 93 человека, подозреваемые в совершении преступлений.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 93 nəfər saxlanılıb

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