Сводка МВД: За минувшие сутки по "горячим следам" раскрыто 98 преступлений

Сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыто 98 преступлений, 55 разыскиваемых лиц, в том числе 43 должника, задержаны и переданы следствию.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно сообщению, раскрыто 13 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.
На дорогах страны произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли, шестеро пострадали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено 65 фактов, связанных с наркотиками, и 5 фактов незаконного хранения оружия.
Задержаны 93 человека, подозреваемые в совершении преступлений.