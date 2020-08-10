О нас
Report Georgia

Сводка МВД по водителям - нарушителям карантина

Сводка МВД по водителям - нарушителям карантина Предотвращена попытка проезда через посты без соответствующего разрешения 2 500 транспортных средств
Происшествия
10 августа 2020 г. 10:04
Сводка МВД по водителям - нарушителям карантина

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Горанбойского, Гёйгёльского, Сальянского районов с 00:00 7 августа до 00:00 8 августа за нарушение ужесточенного карантинного режима к административной ответственности в общей сложности были привлечены 117 человек, находившихся в транспортных средствах, из них 2 человека – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 115 человек – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 того же Кодекса.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

За этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены 1 410 автомобилей, 580 из которых направлялись в районы, а 830 – в столицу; на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах - 655 автомобилей, 300 из которых направлялись в районы, а 355 – в столицу; на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 435 автомобилей, 235 из которых направлялись в районы, а 200 – в столицу.

В целом, предотвращена попытка проезда через посты без соответствующего разрешения 2 500 транспортных средств.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Postlardan geri qaytarılan avtomobillərin sayı açıqlandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02

Последние новости

11:07
Турция начинает геологоразведку в Средиземном море Энергетика
11:02
На раскопках в Крыму найден византийский медальон XII-XIV веков Другие страны
10:44
В Азербайджане наблюдается спад заболеваемости коронавирусом Здоровье
10:41
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам Религия
10:24
ЦИК: Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси с 80,23% В регионе
10:23
Рекомендации ВБ по переходу к более устойчивому продовольственному будущему АПК
10:17
В Грузии возросло число больных коронавирусом В регионе
10:04
Сводка МВД по водителям - нарушителям карантина Происшествия
09:45
Армяне нарушили перемирие 35 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:37
Глава Equinor покидает свой пост Энергетика
09:33
В Нигере убили шесть французских туристов Другие страны
08:28
В Южной Корее из-за сильных дождей погиб 31 человек Другие страны
07:15
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен Индивидуальные
06:34
ВВС Турции уничтожили 3 террористов РКК на севере Ирака Другие страны
05:26
Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану Другие страны
Вся новостная лента