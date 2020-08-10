Сводка МВД по водителям - нарушителям карантина

Предотвращена попытка проезда через посты без соответствующего разрешения 2 500 транспортных средств

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Горанбойского, Гёйгёльского, Сальянского районов с 00:00 7 августа до 00:00 8 августа за нарушение ужесточенного карантинного режима к административной ответственности в общей сложности были привлечены 117 человек, находившихся в транспортных средствах, из них 2 человека – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 115 человек – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 того же Кодекса.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

За этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены 1 410 автомобилей, 580 из которых направлялись в районы, а 830 – в столицу; на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах - 655 автомобилей, 300 из которых направлялись в районы, а 355 – в столицу; на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 435 автомобилей, 235 из которых направлялись в районы, а 200 – в столицу.

В целом, предотвращена попытка проезда через посты без соответствующего разрешения 2 500 транспортных средств.