Сводка МВД по водителям - нарушителям карантина

Предотвращена попытка проезда через посты без соответствующего разрешения 335 транспортных средств

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Горанбойского, Гёйгёльского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов с 00:00 16 июля до 00:00 17 июля за нарушение ужесточенного карантинного режима к административной ответственности, в целом, были привлечены 1 146 человек, находившихся в транспортных средствах, из них 1 013 человек – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 133 человека – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 того же Кодекса.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

За этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены 105 автомобилей, 40 из которых направлялись в районы, а 65 – в столицу; на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах - 65 автомобилей, 30 из которых направлялись в районы, а 35 – в столицу; на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 165 автомобилей, 85 из которых направлялись в районы, а 80 – в столицу.

В целом, предотвращена попытка проезда через посты без соответствующего разрешения 335 транспортных средств.