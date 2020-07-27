Сводка МВД по нарушившим карантин участникам движения

За нарушения ужесточенного особого карантинного режима, введенного на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Мингячевир, Джалилабад и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Гёйгёльского, Сиязаньского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00:00 25 июля до 00:00 27 июля в целом 1 279 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к административной ответственности.
Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.
1149 человек из них – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 129 человека – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 данного Кодекса, 1 человек - за повторное совершение этих действий в течение года по статье 211.3 этого Кодекса.
По информации, за этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены 235 автомобилей, 80 из которых направлялись в районы, а 155 – в столицу, на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах 175 автомобилей, 65 из которых направлялись в районы, а 110 – в столицу, на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 295 автомобилей, 155 из которых направлялись в районы, а 140 – в столицу.
В целом, были предотвращены 705 попыток перейти транспортными средствами через посты без соответствующего разрешения.