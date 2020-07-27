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Сводка МВД по нарушившим карантин участникам движения

Сводка МВД по нарушившим карантин участникам движения Предотвращены 705 попыток перейти транспортными средствами через посты без соответствующего разрешения
Происшествия
27 июля 2020 г. 14:54
Сводка МВД по нарушившим карантин участникам движения

За нарушения ужесточенного особого карантинного режима, введенного на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Мингячевир, Джалилабад и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Гёйгёльского, Сиязаньского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00:00 25 июля до 00:00 27 июля в целом 1 279 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к административной ответственности.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

1149 человек из них – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 129 человека – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 данного Кодекса, 1 человек - за повторное совершение этих действий в течение года по статье 211.3 этого Кодекса.

По информации, за этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены 235 автомобилей, 80 из которых направлялись в районы, а 155 – в столицу, на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах 175 автомобилей, 65 из которых направлялись в районы, а 110 – в столицу, на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 295 автомобилей, 155 из которых направлялись в районы, а 140 – в столицу.

В целом, были предотвращены 705 попыток перейти транспортными средствами через посты без соответствующего разрешения.

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Версия на азербайджанском языке DYP: 1 279 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib

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