Сводка МВД по нарушителям карантина на автодорогах

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Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана распространило информацию о работе, проделанной сотрудниками управления в минувший день в связи с введенным на территории страны особым карантинным режимом.

Как сообщили Report в управлении, за нарушение особого карантинного режима, установленного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с 00:00 часов 09.05.2020 года по 00:00 часов 11.05.2020 года на автомобильных дорогах республики 1 263 человека, управлявших транспортными средствами, были привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 211 Кодекса об административных проступках.

С момента введения в стране особого карантинного режима до сегодняшнего дня к административной ответственности за нарушение требований карантинного режима на автомобильных дорогах республики, в том числе столицы, привлечены в общей сложности 51 437 участников движения.