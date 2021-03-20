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Сводка МВД: По "горячим следам" раскрыты 39 преступлений

Сводка МВД: По "горячим следам" раскрыты 39 преступлений Правоохранительными органами выявлено 22 факта наркоторговли
Происшествия
20 марта 2021 г. 12:38
Сводка МВД: По горячим следам раскрыты 39 преступлений

Обнародована сводка по фактам совершенных за минувший день преступлений.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД), по "горячим следам" были раскрыты 39 преступлений, совершенных 19 марта.

Раскрыто 5 преступлений предшествующих периодов. Задержаны 59 человек, числящихся в розыске, в том числе 39 должников.

На дорогах было зарегистрировано 2 ДТП, в результате которых погибли 2 человека.

Правоохранительными органами выявлено 22 факта наркоторговли. По подозрению в совершении преступлений задержаны 43 человека.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb

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