Сводка МВД: Оштрафованы еще 1 082 нарушителя карантина

За нарушение правил специального карантинного режима, установленного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района, в период с 00:00 23.06.2020 года до 00:00 24.06.2020 к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках были привлечены 1 082 нарушителя.
Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.
Было отмечено, что в течение дня в ходе проверок на карантинных постах на границах административных территорий, где действует особый карантинный режим, было возвращено 197 следовавших в направлении районов транспортных средств, еще 361 автомобиль - в направлении столицы.