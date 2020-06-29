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МВД: за нарушение карантина свыше 2 тыс. человек привлечены к ответственности

Сводка МВД Азербайджана по нарушителям карантина

© Report

За прошедшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района в связи с нарушением специального карантинного режима в общей сложности к административной ответственности были привлечены 2 150 участников дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербаджана.

Из них 1 940 человек, без разрешения передвигавшихся на автотранспортных средствах, 205 человек - за неиспользование средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах и 5 человек - за повторное нарушение правил карантина.

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