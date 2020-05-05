Сводка МВД по нарушителям карантина на автодорогах

С 00:00 4 апреля по 00:00 5 мая 2020 года в связи с нарушением особого карантинного режима, внедренного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 486 находившихся в передвигавшихся транспортных средствах человек были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана, в целом с 01.04.2020 года и до сих пор на республиканских, в том числе столичных, автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 47 963 человека.