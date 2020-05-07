Наверх

Сводка МВД по нарушителям карантина на автодорогах

Сводка МВД Азербайджана по нарушителям карантина на автодорогах

© Report

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана распространило информацию о работах, проведенных сотрудниками ГДП минувшим днем в связи с введенным в стране особым карантинным режимом.

Как сообщили Report в Управлении, с 00:00 6 мая по 00:00 7 мая 2020 года за нарушение особого карантинного режима 615 передвигавшихся в транспортных средствах граждан были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

В целом, с 01.04.2020-го года по сегодняшний день на республиканских, в том числе столичных автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности был привлечен 49 001 участник движения.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!