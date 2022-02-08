Сводка МВД: 7 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 7 февраля провели мониторинг 69 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 7 февраля провели мониторинг 69 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в домах торжеств.

По итогам мониторинга, один человек в административном порядке был арестован по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, семь человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.