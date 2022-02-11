Сводка МВД: 32 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 10 февраля провели мониторинг 85 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 10 февраля провели мониторинг 85 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, мониторинг был проведен в 84 домах торжеств и во дворе одного частного дома.

В итоге, один человек был оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР. Из-за отсутствия COVID-паспорта на свадебные торжества не были допущены 32 человека.