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Сводка МВД: 32 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы

Сводка МВД: 32 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 10 февраля провели мониторинг 85 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
11 февраля 2022 г. 09:31
Сводка МВД: 32 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 10 февраля провели мониторинг 85 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, мониторинг был проведен в 84 домах торжеств и во дворе одного частного дома.

В итоге, один человек был оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР. Из-за отсутствия COVID-паспорта на свадебные торжества не были допущены 32 человека.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün toylara görə 1 nəfər cərimələnib, 32 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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