Сводка МВД: 268 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы

На выходных представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 736 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

На выходных представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 736 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 721 доме торжеств и 15 дворах частных домов.

По итогам мониторинга, 16 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 268 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19, а собранные материалы в отношении одного владельца объекта (ресторана) направлены в суд.