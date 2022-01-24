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Сводка МВД: 268 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы 

Сводка МВД: 268 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы  На выходных представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 736 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
24 января 2022 г. 09:47
Сводка МВД: 268 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы 

На выходных представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 736 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 721 доме торжеств и 15 дворах частных домов.

По итогам мониторинга, 16 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 268 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19, а собранные материалы в отношении одного владельца объекта (ресторана) направлены в суд.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu toylara görə 16 nəfər cərimələnib, 268 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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