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Сводка МВД: 24 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы 

Сводка МВД: 24 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы  Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 1 февраля провели мониторинг 74 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
2 февраля 2022 г. 09:49
Сводка МВД: 24 гостя без COVID-паспортов не были допущены на свадьбы 

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 1 февраля провели мониторинг 74 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в домах торжеств.

По итогам мониторинга, один человек был оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 24 человека не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün toylara görə 1 nəfər cərimələnib, 24 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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