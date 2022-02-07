Сводка МВД: 217 человек без COVID-паспортов не пустили на свадьбы

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 5-6 февраля провели мониторинг 668 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 5-6 февраля провели мониторинг 668 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 657 домах торжеств и 11 дворах частных домов.

По итогам мониторинга, 14 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, а 217 - не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19. Материалы в отношении двух человек направлены в суд.