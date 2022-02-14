Сводка МВД: 189 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 12-13 февраля провели мониторинг 741 свадебного торжества в Баку и на территории республики.

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 12-13 февраля провели мониторинг 741 свадебного торжества в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 728 домах торжеств и 13 дворах частных домов.

По итогам мониторинга, 13 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 189 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.