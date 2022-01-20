Сводка МВД: 12 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы

19 января представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 55 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

19 января представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 55 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 54 домах торжеств и одном дворе частного дома.

По итогам мониторинга, 2 человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 12 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.