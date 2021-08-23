Сводка МВД: 119 гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбы

21 и 22 августа представители Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 38 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 24 домах торжеств и 14 дворах частных домов.

По итогам мониторинга, 16 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 119 человек не были допущены на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.