Сводка дорожной полиции по нарушителям карантина

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За нарушение правил специального карантинного режима, установленного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района, в период с 00:00 25.06.2020 года до 00:00 26.06.2020 к административной ответственности были привлечены 1 248 участников движения, из них по статье 211 Кодекса об административных проступках 885 передвигавшихся в транспортных средствах, по статье 211.2 Кодекса - 363 человека за неиспользование в такси и автобусах индивидуальных средств защиты.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

В течение дня в ходе проверок на карантинных постах на границах административных территорий, где действует особый карантинный режим, было возвращено 518 транспортных средств, из них 211 следовали в направлении районов, 307 автомобилей - в направлении столицы.