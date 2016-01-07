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    Свидетели: Между убитой в своей квартире бизнес-леди и ее дочерью постоянно происходили конфликты - ФОТО

    Арестованы ее дочь и еще трое человек

    Арестованы ее дочь и еще трое человек 

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Убитая в собственной квартире бизнес-леди Марьям Намидзаде проживала вместе со своей дочерью Гюнель Гусейновой.

    Об этом сотруднику Report сообщили соседи М.Намидзаде. 

    Г.Гусейнова развелась со своим мужем несколько лет назад и имеет ребенка школьного возраста. Соседи отметили, что между ними всегда происходили конфликты. 

    Как сообщили Report в Насиминской районной прокуратуре, по факту задержаны 4 человека, одна из которых является дочерью покойной.

    Помимо этого, к следствию привлечен также племянник М.Намидзаде, который недавно вернулся с военной службы. Его отец арестован несколько лет назад и в настоящее время находится в заключении. 

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