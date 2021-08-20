Свидетели дали показания на суде по делу экс-начальника Госслужбы

Состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Как сообщает Report, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева были допрошены свидетели.

Выступивший в качестве свидетеля Захид Джаббаров рассказал, что познакомился с Закиром Султановым в 2008 году:

"В объявленных тендерах на строительно-восстановительные работы победила наша компания. В 2010-2011 годах нашей компании были выделены средства на благоустройство культурного центра в поселке Маштага Сабунчинского района и восстановление музыкальной школы в поселке Расулзаде Бинагадинского района г. Баку. Я не передавал наличных денег Закиру Султанову, однако по его поручению я перевел 1 млн 275 тыс. манатов из выделенных средств на счет ООО "Bakı Abadlıq".

Затем на суде выступил свидетель Матлаб Мамедов. Он отметил, что они занимались ремонтно-восстановительными работами исторических памятников: "20 процентов от средств, выделенных на проведение работ, я в наличной форме передавал бывшему начальнику Госслужбы".

Обвиняемый по делу З.Султанов в свою очередь заявил, что в некоторых случаях ему приходилось из собственного кармана оплачивать ремонт исторических памятников: "Однажды на установку 4 вывесок я из собственных денег заплатил 50 тыс. манатов".

На вопрос судьи "откуда у чиновника, получающего зарплату в 2 тыс. манатов, взялись лишние 50 тыс. манатов" Закир Султанов ответить не смог.

Очередное заседание суда назначено на 27 августа.

Согласно официальной информации, заместитель министра культуры Байрамов Рафик Ясин оглу и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу, злоупотребив должностными полномочиями, совершили многочисленные противоправные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

Решением суда, 8 мая 2020 года в ходе обыска, проведенного Службой госбезопасности по служебным и домашним адресам Рафика Байрамова и Закира Султанова, были обнаружены и изъяты различные записи о суммах денежных средств, полученных должностными лицами, денежные средства, хранящиеся в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства.

В ходе следственных действий были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении Закиром Султановым части средств, выделенных из государственного бюджета для проведения необходимых работ по сохранению, восстановлению, реконструкции и охране исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и богатством азербайджанского народа.

В рамках уголовного дела, проводимого Службой государственной безопасности, Рафик Байрамов привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, служебного подлога, Закир Султанов - по фактам злоупотребления должностными полномочиями и присвоения.