Свидетель: Я должен был передать ключ Федае Лачын

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Федаи Лачын, обвиняемых в содействии побегу заключенных в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова, в качестве свидетеля дал показания сотрудник Агстафинского районного отделения полиции Фархад Гулиев. Он сообщил, что после указанного инцидента по распоряжению руководства на территории района были установлены посты. Он сказал, что на данном посту нес службу для установления подозрительных лиц.

В качестве свидетеля в суде выступил Адалят Зейналов. Он сказал, что является коллегой по работе Телли Агаевой - сестры обвиняемой Федаи Лачын. Стало известно, что ключ, который просила Федая Лачын, Телли Агаева взяла у А.Зейналова.

"Телли ханум попросила у меня как у коллеги этот ключ. Это не специальный ключ, его можно найти где угодно. Я нашел ключ и должен был отдать Федае ханым. Но позже она позвонила и сказала, что будет на съемках. Пришел другой человек".

Процесс продолжится 5 сентября.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Согласно обвинительному акту, 7 человек - Музаффар Мамедов, Эмиль Сафаров, Рамиль Салимов, Хатам Алиев, Вусал Аббасов, Ровшан Джамалов и Рашад Мамедов признаны пострадавшими.