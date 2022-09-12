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Свидетель по делу экс-министра: Я купил предназначенную для семей шехидов квартиру за 33,5 тыс. манатов

Свидетель по делу экс-министра: Я купил предназначенную для семей шехидов квартиру за 33,5 тыс. манатов Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова.
Происшествия
12 сентября 2022 г. 18:27
Свидетель по делу экс-министра: Я купил предназначенную для семей шехидов квартиру за 33,5 тыс. манатов

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева были заслушаны показания свидетелей.

Свидетель Талех Алекперов сообщил, что квартиру стоимостью 51 600 манатов, предназначенную Министерством труда и социальной защиты населения для обеспечения соцзащиты семей шехидов и малообеспеченных семей, ему продали за 33 500 манатов.

Другой свидетель Улдуз Вердиева заявила, что приобрела квартиру стоимостью 52 тысячи манатов за 36 тысяч манатов.

Следующее заседание суда назначено на 19 сентября.

Отметим, экс-министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки неоднократно в крупном размере) УК Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Səlim Müslümovun məhkəməsində şahid: "Şəhid ailələri və aztəminatlılar üçün evi mənə 33,5 min manata satdılar"

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