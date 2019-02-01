Свидетель: Салех Рустамов переправил с моей помощью 175 000 долларов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился субедный процесс по уголовному делу Салеха Магеррам оглу Рустамова, Видади Валех оглу Рустамли, Агиля Али оглу Магеррамова, Бабека Газанфар оглу Гасанова и Руслана Шамиль оглу Насирова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова в качестве свидетелей выступили Ислам Рагимов, Натик Камалов и Вюсал Байрамов.

На заседании суда приняли участие председатель Национального совета Джамиль Гасанли, экс-депутат Арзу Самедбейли и представители СМИ.

Натик Камалов в показаниях суду сказал, что в целях торговли регулярно ехал в Россию, решал вопрос перевода денег отдельных людей из Москвы в Азербайджан. Он сказал, что в конце 2016 года Салех Рустамов попросил его доставить в Баку 4000 долларов. После этого неоднократно Салех Рустамов присылал в Баку то 3000, то 4000 долларов. В середине 2017 года попросил перевезти 175 000 долларов.

Ислам Рагимов сказал в показаниях, что 10 мая 2018 года на основе предложения сотрудников Управления по борьбе с оргпреступностью выразил готовность выступить в роли понятого во время оперативного мероприятия.

Вюсал Байрамов на суде сказал, что познакомился с членом ПНФА Агилем Магеррамовым посредством друга Юсифа.

Обвиняемый Агиль Магеррамов в предварительных показаниях признал свою вину в незаконном финансировании деятельности политической структуры, в которую входил, тем, что легализовал денежные средства, полученные от фактически незаконного предпринимательства и преступным путем.

Очередное заседание суда назначено на 5 февраля.