Свидетельница по делу Межбанка: Я подписала документ по просьбе зятя, но денег не получала

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен процесс по уголовному делу бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, бывших директоров центрального филиала Межбанка Ильгара Абдуллаева и Юсифа Алекберова, гендиректора ООО İnter Security, осуществляющего охрану административных зданий банка, Ибрагима Гусейнова, бывшего директора транспортного филиала банка Кянана Оруджева, экс-директора Наримановского филиала банка и нынешнего председателя Наблюдательного совета ОАО AFB Bank Мамеда Джахангирова и бывшего директора Бакинского орехового завода Азада Джавадова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева адвокат Фахраддин Мехтиев выступил с ходатайством.

Он отметил, что Дж.Гаджиев хочет ознакомиться с протоколом суда. Судья сообщил, что обвиняемые смогут ознакомиться с протоколами суда в течение 3 дней после завершения судебного процесса.

Затем показания дала свидетельница Эльмира Гасанова. Она отметила, что подписала кредитный документ по просьбе бывшего зятя Азада Джавадова: "Я даже деньги не получала".

Также был допрошен бывший шурин А.Джавадова Алекпер Гасанов.

Судья вынес решение о принудительном приведении в суд других свидетелей.

Процесс продолжится 14 сентября.

Отметим, что бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев был арестован 5 декабря. В его отношении в Наримановском районном суде была избрана мера наказания в виде ареста сроком на 4 месяца. Д.Гаджиев и остальные 7 человек обвиняются по статьям 179.3.1, 179.3.2 (присвоение в крупном размере, организованной группой), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог), 228.1 и 228.4 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов) УК. Дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.