Свидетельница: Ильхама Гулиева позвонила мне и оскорбила

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу в отношении бывшей помощницы покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой Мехрибан Гусейновой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова в качестве свидетеля показания дала Кямаля Рустамова.

К.Рустамова, которая является педагогом английского языка, сказала, что познакомилась с Ильхамой Гулиевой через обвиняемую М.Гусейнову: "Позвонив мне, Ильхама ханум сначала оскорбила меня и заявила, что у нее есть запись по поводу поддельного документа. Когда я пришла к И.Гулиевой, она дала мне прослушать запись, в которой я услышала оскорбительные фразы в свой адрес, и поэтому дала Мехрибан пощечину. Затем Ильхама ханум простила ее и подарила Мехрибан свое кольцо. Когда Мехрибан плакала и просила прощения, там был Фаик Алекперли, который снял все происходящее на видео. В тот момент, когда Ильхама ханум позвала к себе Мехрибан, там также были Орхан Надиров, Вугар Бекиров, Фаик Алекперли и Ильви Гылындж".

По словам К.Рустамовой, И.Гулиева дала М.Гусейновой гендоверенность: "Позже Ильхама ханум аннулировала гендоверенность. Ильхама ханум очень любила Мехрибан. Мне до сих пор не верится, что подобное могло произойти".

Очередное судебное заседание начнется 6 сентября.

Отметим, что бывшая помощница народной артистки Ильхамы Гулиевой Мехрибан Гусейнова была арестована 21 октября 2015 года. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 29, 180.3.2 (попытка разбоя, совершенная с нанесением крупного ущерба пострадавшему) УК. 13 февраля в Сабаильском районном суде срок меры пресечения в виде ареста, избранной в ее отношении, был продлен на 3 месяца.

Напомним, что И.Гулиева скончалась 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет.