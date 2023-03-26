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Свадебный кортеж попал в ДТП в Хачмазе, есть пострадавшие

Свадебный кортеж попал в ДТП в Хачмазе, есть пострадавшие На участке автомобильной дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама, проходящем через село Гусарчай в Хачмазе, столкнулись легковые автомобили ВАЗ-21012 и Škoda.
Происшествия
26 марта 2023 г. 17:37
Свадебный кортеж попал в ДТП в Хачмазе, есть пострадавшие

На участке автомобильной дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама, проходящем через село Гусарчай в Хачмазе, столкнулись легковые автомобили ВАЗ-21012 и Škoda.

По данным Северного бюро Report, в результате аварии Дашдамирова Назханым Султанали гызы (1985 г.р.), Дашдамирова Ламия Мансур гызы (2011 г.р.), Гасымова Наида Алискендер гызы (1981 г.р.) и Зульфугаров Алим Айдын оглу (1991 г.р.) получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Хачмазского района.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda toy karvanı qəzaya düşüb, xəsarət alanlar var

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