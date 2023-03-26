Свадебный кортеж попал в ДТП в Хачмазе, есть пострадавшие

На участке автомобильной дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама, проходящем через село Гусарчай в Хачмазе, столкнулись легковые автомобили ВАЗ-21012 и Škoda.
По данным Северного бюро Report, в результате аварии Дашдамирова Назханым Султанали гызы (1985 г.р.), Дашдамирова Ламия Мансур гызы (2011 г.р.), Гасымова Наида Алискендер гызы (1981 г.р.) и Зульфугаров Алим Айдын оглу (1991 г.р.) получили травмы разной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Хачмазского района.
По факту проводится расследование.