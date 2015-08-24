Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Супруга посла Чехии в Азербайджане попала в аварию на территории Наримановского района города Баку. Об этом Report сообщили в Наримановском районном управлении полиции.

Случай произошел на улице Тебриза.

Согласно информации, принадлежащий посольству автомобиль марки "Mercedes", в котором находилась супруга посла 39-летняя Моника Пивонка, столкнулся с автомобилем марки "Nissan".

В результате аварии никто не пострадал, но оба автомобиля получили повреждения.

По факту ведется расследование.