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    Супруга посла Чехии в Азербайджане попала в аварию

    Автомобиль посольства столкнулся с автомобилем марки Nissan

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Супруга посла Чехии в Азербайджане попала в аварию на территории Наримановского района города Баку. Об этом Report сообщили в Наримановском районном управлении полиции. 

    Случай произошел на улице Тебриза.

    Согласно информации, принадлежащий посольству автомобиль марки "Mercedes", в котором находилась супруга посла 39-летняя Моника Пивонка,  столкнулся с автомобилем марки "Nissan".

    В результате аварии никто не пострадал, но оба автомобиля получили повреждения. 

    По факту ведется расследование. 

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