Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Супруга посла Чехии в Азербайджане попала в аварию на территории Наримановского района города Баку. Об этом Report сообщили в Наримановском районном управлении полиции.
Случай произошел на улице Тебриза.
Согласно информации, принадлежащий посольству автомобиль марки "Mercedes", в котором находилась супруга посла 39-летняя Моника Пивонка, столкнулся с автомобилем марки "Nissan".
В результате аварии никто не пострадал, но оба автомобиля получили повреждения.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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