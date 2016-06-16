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    Супруга Гаджи Мамедова не выпущена на свободу

    Ее имя не попало в акт об амнистии

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Информация об освобождении из-под ареста супруги Гаджи Мамедова Наили Гулиевой не соответствует истине. 

    Как сообщили Report в правоохранительных органах, Н.Гулиева в настоящее время находится в  исправительном учреждении № 4.

    Имя Н.Гулиевой не попало в последний акт об амнистии.

    Напомним, что Н.Гулиева является супругой бывшего главного оперуполномоченного МВД Гаджи Мамедова, арестованного в ходе операции "Гара Кемер", проведенной бывшим МНБ в марте 2005 года.

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