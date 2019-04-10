Сумгайытский суд частично удовлетворил жалобу заключенного, ударившего ножом родственника

В Сумгайытском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба, поданная из приговора в отношении Ильхама Гадирова, обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как передает Report, апелляция Гадирова была частично удовлетворена. Срок его заключения снижен с пяти до четырех лет.

Следует отметить, что инцидент произошел в Абшеронском районе прошлым летом. В ходе спора, начавшегося из-за денег, Гадиров ударил ножом своего родственника Хайяма Бабаева.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гадиров был приговорен к тюремному заключению сроком на 5 лет. Приговором заключенный остался недоволен и подал апелляционную жалобу.