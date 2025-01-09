Сумгайытский суд приговорил убийцу известного пластического хирурга к 17 годам заключения

Сумгайытский суд по тяжким преступлениям приговорил гражданина Турции Мухаммета Гюндузу к 17 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве своей супруги, известного пластического хирурга Тюркан Гюндуз.

Как сообщает Report, решение было оглашено на заседании под председательством судьи Фахмина Гумбатова.

Государственный обвинитель Самир Мамедов настаивал на назначении наказания в виде 18 лет лишения свободы.

Напомним, что 7 мая прошлого года в поселке Новханы было обнаружено тело Тюркан Гюндуз, 1982 года рождения. Расследование установило, что ее муж, Мухаммет Гюндуз, 1967 года рождения, в ходе возникшей ссоры нанес ей смертельные ножевые ранения.