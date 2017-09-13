Сумгайытская полиция пресекла попытку кражи крупной суммы денег из банкомата

© DİN

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В результате своевременных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции города Сумгайыта, была пресечена попытка кражи крупной суммы денег из банкомата на территории поселка Джорат.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, сотрудниками Управления полиции города Сумгайыта были задержаны жители Сумгайыта Эльнур Тагиев, Ильгар Сафаров и его брат Турал, подозреваемые в попытке взлома банкомата.

В министерстве заявили, что за несколько дней до ограбления указанные лица пришли к банкомату и осмотрели конструкцию. В день, когда произошел инцидент, они принесли с собой необходимое оборудование и пытались взломать банкомат.

При задержании членов преступной группы в их квартирах были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства используемые при взломе инструменты.

По фактам в следственном отделе Управления полиции города Сумгайыта по соответствующим статьям УК возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.