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Сумгайытский медцентр: При пожаре в общежитии отравились несколько человек

Сумгайытский медцентр: При пожаре в общежитии отравились несколько человек На место происшествия незамедлительно были направлены три бригады Центра скорой и неотложной медицинской помощи.
Происшествия
18 января 2024 г. 02:01
Сумгайытский медцентр: При пожаре в общежитии отравились несколько человек

"На место происшествия незамедлительно были направлены три бригады Центра скорой и неотложной медицинской помощи".

Об этом Report сообщили в Сумгайытском медицинском центре.

Согласно информации, мужчина (1954 г.р.) был госпитализирован с диагнозом "токсическое действие газов", его состояние оценивается как среднетяжелое.

"Двум другим лицам с аналогичным диагнозом - мужчине (1981 г.р.) и женщине (1961 г.р.) - была оказана помощь на месте, их состояние оценивается как удовлетворительное. Также помощь на месте была оказана двум женщинам с диагнозом "острая реакция на стресс", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в Сумгайыте вспыхнул пожар в здании общежития медицинского колледжа. К месту возгорания были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС. Пожар потушен.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Tibb Mərkəzi: Yataqxanada yanğın zamanı bir neçə nəfər tüstüdən zəhərlənib

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