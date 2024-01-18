Сумгайытский медцентр: При пожаре в общежитии отравились несколько человек

На место происшествия незамедлительно были направлены три бригады Центра скорой и неотложной медицинской помощи.

"На место происшествия незамедлительно были направлены три бригады Центра скорой и неотложной медицинской помощи".

Об этом Report сообщили в Сумгайытском медицинском центре.

Согласно информации, мужчина (1954 г.р.) был госпитализирован с диагнозом "токсическое действие газов", его состояние оценивается как среднетяжелое.

"Двум другим лицам с аналогичным диагнозом - мужчине (1981 г.р.) и женщине (1961 г.р.) - была оказана помощь на месте, их состояние оценивается как удовлетворительное. Также помощь на месте была оказана двум женщинам с диагнозом "острая реакция на стресс", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в Сумгайыте вспыхнул пожар в здании общежития медицинского колледжа. К месту возгорания были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС. Пожар потушен.