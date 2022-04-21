Сулейман Гейдаров: На освобожденных землях чаще встречаются мины традиционных типов

На освобожденных территориях обнаруживаются по большей части мины традиционных типов.

На освобожденных территориях обнаруживаются по большей части мины традиционных типов.

Об этом Report сообщил начальник отдела Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) Сулейман Гейдаров.

Он рассказал, что при поиске обнаруживаются как противопехотные, так и противотанковые мины: "Большинство установленных противников мин относятся к традиционным типам, используемым на постсоветском пространстве. Армяне старались устанавливать как можно больше мин, при этом они уменьшали вес взрывчатого вещества, но увеличивали количество мин. Это коварный план, рассчитанный на еще большие потери".