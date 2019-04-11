Госкомитет: Суициды учащихся говорят о недостаточной работе психологов с детьми

"Факт трагической смерти в Азербайджане двух школьников находится в центре внимания более 11-ти госструктур, в координационной форме занимающихся защитой прав детей, в том числе Госкомитета по проблемам семьи, женщин детей".

Об этом Report заявил заведующий отделом Информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров, говоря о самоубийстве ученицы 8-го класса полной средней школы №162 Элины Гаджиевой и смерти ученика 11 "б" класса полной средней школы №123 Лятифова Илькина Мехман оглу.

Он отметил, что ответственность за смерть Э.Гаджиевой лежит на школе, учителях, психологе, учащихся той школы и семье: "К сожалению, насилие между одноклассниками превратилось в актуальный вопрос. Случаи насилия между одноклассниками не присущи Азербайджану. Мы хотели бы отметить, что по обоим фактам правоохранительными органами ведется расследование. Созданные при местных органах исполнительной власти комиссии проводят в связи с этим соответствующие расследования".

Э.Сафаров отметил, что смерть обоих школьников выявила, что в средних школах психологи недостаточно работали с детьми.

По словам завотдела, в этих случаях представители Госкомитета встречаются с семьями тех, кто подвергся насилию: "К сожалению, в соцсетях по обоим фактам тиражируются нелицеприятные данные. Это показывает, что есть силы, желающие дестабилизировать ситуацию".